Domingo será disputado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o GP do Brasil, penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1. A Pirelli informa que colocará à disposição das equipes o C1 como pneu duro, branco, o C2 como médio, amarelo, e o C3 como macio, vermelho. Essa é a combinação mais dura possível de compostos, sendo um pouco mais dura do que foi escolhido para o GP do Brasil do ano passado.