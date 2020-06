Pnad Covid19: Um terço dos paranaenses está fora da força de trabalho

Curitiba – Em um levantamento inédito, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou dados sobre o mercado de trabalho no Paraná, dentro da Pnad Covid19. Os números impressionam. Embora a taxa de desemprego verificada tenha ficado em 9,97% em maio, mais de 37%, quase 3,5 milhões de pessoas, estão fora da força de trabalho, ou seja, nem estão ocupadas nem procurando emprego.

Das 11.491.369 pessoas que moram no Paraná, as pessoas em idade de trabalhar (14 anos ou mais) perfaziam um total de 9.340.269. Só que na força de trabalho paranaense, que é o somatório das pessoas ocupadas e desocupadas, a Pnad Covid19 constatou que 5.278.830 (90,02%) estão ocupadas (trabalhando) e cerca de 585 mil (9,97%) estão desempregadas (desocupadas). Ou seja, a força de trabalho no Estado soma 5.863.767.

Os outros 3.476.502 (37,3%) são pessoas fora da força de trabalho: que não estavam ocupadas nem desocupadas, ou seja, não estavam trabalhando nem procurando emprego em maio.

A taxa de participação na força de trabalho (percentual de pessoas na força de trabalho na semana de referência em relação às pessoas em idade de trabalhar) ficou em 62,7%. Já o nível de ocupação (percentual de pessoas ocupadas em relação às pessoas em idade de trabalhar) ficou em 56,5%.

No Paraná, o percentual de não ocupados que não procuraram trabalho, mas que gostariam de trabalhar é de 23,8% do total de pessoas fora da força de trabalho. O percentual de pessoas não ocupadas que não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade, mas que gostariam de trabalhar foi de 11,9% em relação àqueles fora da força de trabalho.

A Pnad Covid19 ainda revelou que, no Paraná, o número de pessoas ocupadas e na informalidade (sem carteira assinada) em maio foi de 1.475.235.

Afastamentos

No mês passado, dos 711 mil paranaenses afastados do trabalho, 541 mil foram devido ao distanciamento social, ou seja, 10,2% do total da população ocupada (5,2 milhões). Dessas, cerca de 320 mil ficaram sem remuneração.

Sobre a renda, a pesquisa indicou que, embora o rendimento médio real normalmente recebido de todos os trabalhos das pessoas ocupadas fosse de R$ 2.528, o rendimento efetivo foi de apenas R$ 2.126 em maio. Ou seja, por algum motivo (redução salarial, suspensão de algum benefício ou gratificação, desconto por falta no trabalho etc), as pessoas deixaram de receber em maio o que recebiam anteriormente. O contingente de pessoas no Paraná que tiveram essa redução de renda foi de 1.734.631. Já o rendimento real domiciliar per capita médio efetivamente recebido no Paraná em maio foi de R$ 1.614.

Auxílio emergencial

O percentual de domicílios que receberam auxílio emergencial (transferência de rendimentos às famílias feitas pelos governos federal, estadual ou municipal) em maio foi de 31,3%, no valor médio de R$ 774 por domicílio. Vale ressaltar que, no Paraná, há o programa Cartão Comida Boa (R$ 50), que se somou ao auxílio federal de R$ 600 e R$ 1.2020 para mães solteiras.

Dados da saúde

No Paraná, em maio, segundo o IBGE, 898 mil pessoas apresentaram algum dos sintomas associados à síndrome gripal, das quais 16,4% (147.206) procuraram uma unidade de saúde. Outras 64 mil tinham sintomas associados à covid-19 (perda de cheiro ou de sabor, ou tosse e febre e dificuldade para respirar, ou tosse e febre e dor no peito), mas só 18 mil (28,9%) procuraram atendimento médico.

A pesquisa constatou que 3.839.794 paranaenses possuíam plano de saúde em maio, 33,5% da população do Estado.

Sobre a pesquisa

Esses são alguns dados da Pnad Covid19, uma versão extraordinária da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) feita pelo IBGE e que tem por finalidade identificar os indivíduos com sintomas associados à covid-19 e o impacto da pandemia no mercado de trabalho. Os números são referentes à divulgação mensal do mês de maio, que traz dados sobre as unidades da Federação.

O IBGE ressalta que não se pode comparar os dados da Pnad Contínua com os da Pnad Covi19 por se tratarem de levantamentos com metodologias diferentes, e que a Pnad Contínua ainda é a pesquisa oficial sobre o mercado de trabalho no Brasil.

No Paraná, a Pnad Covid19 investiga 10.445 domicílios, entrevistados mensalmente, em 237 municípios do estado. A pesquisa é feita exclusivamente por telefone.