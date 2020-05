Plano de ação da Amop define destino de ajuda financeira da Cotriguaçu

A equipe técnica do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), em consonância com a Amop e outras entidades, elaborou plano de ação estratégica para utilização de recursos no valor de R$ 1 milhão, doados pela Cotriguaçu, para colaborar no enfrentamento à covid-19 nos 54 municípios da região Oeste do Paraná.

Em princípio, os recursos seriam utilizados, em sua maior parte, na aquisição de ventiladores mecânicos e respiradores, mas a oferta reduzida do produto nos mercados nacional e internacional fez com que houvesse mudança nos planos.

Com isso, além de testes rápidos de detecção da doença, outros equipamentos fundamentais para salvar vidas foram incorporados à lista de aquisições e farão a diferença no tratamento de diversas enfermidades.

Os recursos foram utilizados da seguinte forma: quatro respiradores (R$ 248 mil), um ventilômetro (R$ 35 mil), dois aparelhos de Raio-X móveis (R$ 164 mil), cinco carrinhos de emergência (R$ 9.650), dois guinchos hospitalares (R$ 46.778), um eletrocardiograma com Dicom (R$ 19.100), um analisador de Otoemissões (R$ 19.265), uma central + Bomba de Vácuo (R$ 151.879), reforma de 34 camas hospitalares + 34 colchões hospitalares (R$ 54.110) e diversos equipamentos de proteção individual (R$ 169.067).

Além dos equipamentos, foram disponibilizados 1.100 testes ID Now Covid (R$ 83.160) para distribuição junto aos municípios da Amop. Destes testes, 504 serão pagos com os recursos da doação e o restante, 596 testes, serão disponibilizados pelo HUOP aos municípios da região.