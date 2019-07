Piscina revitalizada e gratuita

Os mais de 700 inscritos para frequentar as aulas de natação e hidroginástica na piscina da região norte, no Bairro Consolata, na zona norte de Cascavel, reinaugurada na tarde de ontem (3) pelo prefeito Leonaldo Paranhos e pelo secretário de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli, receberam outra boa notícia além da entrega espaço totalmente revitalizado.

Paranhos anunciou a isenção no pagamento da taxa mensal de R$ 21 para todos os alunos de natação e hidroginástica das piscinas da região norte, do Complexo Esportivo Ciro Nardi e do Parque Tarqüínio, no Parque São Paulo.

“O Município deve disponibilizar esses espaços sem taxa. A população já paga impostos e tributos e a gente sempre disse que isso aqui é deles. E, se é deles, tem que cuidar, mas não precisam pagar. Então vamos isentar a taxa para os frequentadores das três piscinas públicas da cidade”, disse Paranhos.

A reforma da piscina da região norte foi iniciada em dezembro pela empresa AMT Engenharia a um custo de R$ 130.371.

“A piscina é um dos espaços públicos de esportes mais bem utilizados pela população, principalmente, por uma fatia que está na chamada ‘melhor idade’. São pessoas que usam por lazer, esporte e por recomendação médica. Sofremos muito neste período em que tínhamos que pegar as pessoas e levar para o Ciro Nardi, mas era preciso fazer esta revitalização completa que contou também com a troca da caldeira. O sistema de aquecimento antigo agora deu lugar a um sistema moderno. E este local aqui vai contar ainda com ginásio, pista de caminhada, quadras e iluminação”, completou o prefeito.

Volta às aulas

As aulas recomeçam nesta quinta-feira (4), das 7h às 11h, com natação e hidroginástica alternadas, e das 13h30 às 21h30, com natação e hidroginástica para crianças e adultos. “Queremos chegar a mil atendimentos. Até o momento, 726 inscritos”, disse o secretário Ricardo Bulgarelli.