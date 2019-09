Piscicultura em destaque

Os criadores paranaenses terão oportunidade ímpar para conhecer as tecnologias mais modernas e atualizar seus conhecimentos na área da piscicultura. De 17 e 19 de setembro será realizado, em Foz do Iguaçu, o International Fish Congress & Fish Expo Brasil 2019, congresso que traz conferencistas de renome nacional e internacional para discutir temas relevantes do setor e tendências da atividade.

O Sistema Faep/Senar-PR é um dos incentivadores do evento. Um dos objetivos é reunir todos os elos da cadeia produtiva, como empresários, aquicultores, armadores de pesca, agentes do mercado (varejo e food service), prestadores de serviços, fornecedores e demais profissionais do setor dos principais países produtores.

Dessa forma, será possível discutir os desafios e as soluções que vêm sendo desenhadas pelos principais players do mercado. Serão mais de 16 palestras sobre sistemas de produção, tecnologias de produção e processamento, nutrição, sanidade, manejo. Também estão na programação rodadas de negócios com participantes internacionais, fóruns de discussão e apresentação de trabalhos científicos.