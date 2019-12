Pietro Fittipaldi na Super Fórmula em 2020

Piloto de testes da Haas na F-1, Pietro Fittipaldi anunciou que estará no grid da Super Fórmula Japonesa em 2020. O brasileiro vai competir pela equipe BMax-Motopark e o campeonato começa em abril no circuito de Suzuka. Antes disso, o piloto fará uma preparação com participações também na F-3 Asia, que começa neste fim de semana em Sepang, na Malásia. “Estou muito feliz de ter assinado com a BMax-Motopark na Super Fórmula, uma das categorias mais rápidas do mundo”, diz Pietro, que foi campeão da World Series em 2017.