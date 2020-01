Píer da seleção de canoagem em Cascavel terá restrições para uso

Cascavel – O cartão postal de Cascavel que é também o berço de alguns dos melhores atletas do País está de cara nova desde a última quarta-feira (15), quando a Confederação Brasileira de Canoagem, equipes da prefeitura e integrantes do Clube de Canoagem de Cascavel começaram a instalar o píer e as raias que farão do Lago Municipal de Cascavel um dos melhores lugares do continente para a prática da canoagem velocidade.

Tanto que a seleção feminina do Brasil se instalará no local assim que as obras terminarem, o que está previsto para acontecer em cerca de 30 dias. “Em termos de estrutura, Cascavel é a primeira do Brasil a partir desta instalação. Desconheço um clube de canoagem com tamanha estrutura no Brasil”, disse o representante da Confederação, Valter de Oliveira, que ficará em Cascavel até esta terça-feira (21) acompanhando a instalação dos equipamentos.

A Capital do Oeste é realmente diferenciada na modalidade. Atualmente, é o local de treinos dos principais atletas da canoagem velocidade do País, os canoístas olímpicos Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr, ambos do CRC, que gerenciará o espaço, e que pela primeira vez desfrutarão de tal estrutura para treinar.

Também por isso, as instalações receberão zelo extra. Por segurança – está instalado onde a profundidade da água é de cerca de 2m – e para seguir adequado à seleção brasileira, o píer não será aberto à utilização da população, mas sim para aqueles que estiverem praticando atividades na água. Ou seja, o píer poderá receber atracagem de outras embarcações, como, por exemplo, de praticantes de Stand Up Paddle e outros canoístas que já estiverem na água. Porém, não estará acessível à população, como acontece hoje com o píer de madeira, instalado onde a água é mais rasa e que continuará no lago, permitindo, assim, o acesso de praticantes de modalidades esportivas à água.