PIB do Paraná cresce 1,05% no 2º trimestre, o dobro do Brasil

Curitiba – O PIB (Produto Interno Bruto – soma de todas as riquezas produzidas) do Paraná cresceu 1,05% no segundo trimestre de 2019, em comparação com os três primeiros meses do ano, segundo o Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social). É a maior taxa de crescimento em dois anos e o dobro do resultado nacional, que teve alta 0,44% no mesmo trimestre.

O desempenho paranaense decorreu principalmente pelos bons resultados no setor agropecuário e da indústria, com crescimentos de 3,52% e 2,94%, respectivamente. A produção florestal, a pecuária, a fabricação de veículos automotores e a indústria de máquinas e equipamentos (bens de capital) foram decisivas na retomada apontada no período.

O pesquisador Júlio Suzuki Júnior, do Ipardes, explica que a variação do trimestre representa um sinal mais sólido da retomada da economia paranaense. “Até então, a economia do Estado vinha apresentando uma recuperação oscilante, com taxas trimestrais de crescimento às vezes positivas e às vezes negativas. Agora, com o mercado mais confiante e sem percalços climáticos, a economia paranaense apresenta condições melhores para um crescimento continuado”, apontou.

À exceção do setor terciário, todos os setores apresentaram resultados positivos no segundo trimestre em relação ao primeiro. “Esperamos a continuidade dessa dinâmica de crescimento no terceiro trimestre, novamente com forte contribuição do setor industrial”, complementou Suzuki.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Estado e serve para medir a evolução da economia. Em relação ao mesmo período do ano passado houve aumento de 0,45% no PIB paranaense.