Pia Sundhage tem data para estrear na seleção feminina

Rio de Janeiro – A data de estreia de Pia Sundhage como treinadora da seleção brasileira de futebol feminino está marcada. A sueca vai comandar o time nacional durante a disputa do Torneio Uber Internacional Feminino de Seleções. O evento será de 29 de agosto a 1º setembro no estádio do Pacaembu, em São Paulo, reunindo as seleções de Brasil, Chile, Costa Rica e Argentina.

O torneio é o primeiro realizado pela seleção brasileira desde o término da Copa do Mundo e desde que Pia Sundhage foi anunciada como treinadora da equipe. A sueca, três vezes finalista olímpica, vai comandar a seleção brasileira nos próximos dois anos. O evento marca o início da preparação do Brasil para as Olimpíadas de Tóquio.