Pia Sundhage + Marta

A seleção brasileira de feminina de futebol inicia neste fim de semana mais dois compromissos sob o comando da treinadora sueca Pia Sundhage. O Brasil enfrenta a Inglaterra em amistosos neste sábado (5), às 8h45 (de Brasília) no Estádio Riverside, em Middlesbrough (ING).

Depois, na terça-feira (8), o será com a Polônia às 15h15, na Suzuki Arena, em Kielce (POL). As duas partidas terão transmissão ao vivo do SporTV.

Durante os treinamentos na Inglaterra, a técnica sueca comandou atividades voltadas para aprimorar a posse de bola, com exercícios de transição, de compactação das linhas defensivas e de finalização no ataque.

Referência no futebol feminino, Pia Sundhage estreou no comando da seleção brasileira no Torneio Internacional, realizado em São Paulo entre agosto e setembro. O debute foi com goleada por 5 a 0 sobre a Argentina. Na disputa do título, entretanto, o Brasil ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Chile nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

Desta vez, a craque Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, está recuperada de lesão e pronta para atuar pela primeira vez sob o comando da treinador sueca.