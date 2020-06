Pesquisa ouve trabalhadores da área de assistência social

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) aplicam até 30 de junho a pesquisa “Percepção dos trabalhadores da Assistência Social do Paraná durante a pandemia”. O levantamento é direcionado aos trabalhadores da linha de frente do Sistema Único da Assistência Social (Suas) do Paraná, de entidades e equipamentos da rede socioassistencial e das prefeituras.

A pesquisa vai ajudar a compreender melhor a situação dos trabalhadores, com o objetivo de ajudar na orientação às prefeituras e entidades. Possibilitará também criar outras medidas que possam auxiliar na atuação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) para enfrentar a pandemia e, assim, oferecer melhores respostas à situação imposta pelo coronavírus e suas consequências econômicas.

Para participar acesse AQUI.