Pesquisa escolar deve ir além do Google

Desde a popularização da internet e a facilidade que o Google possibilitou para a busca de informações, o termo “pesquisa” se tornou trivial. Nas escolas, a pesquisa passou a ser o simples ato de copiar e colar o conteúdo, sem indicações de fontes e muito menos o emprego de aspas. “Esse é um quadro que precisa ser mudado. A criança – que tem paixão inata pela descoberta – precisa ver a pesquisa como fator instigante de sua curiosidade. Por isso, não se deve dar a resposta pronta: é preciso alimentar a curiosidade, motivá-la a descobrir as saídas e orientá-la na investigação até conseguir o que se procura”, alerta Joseph Razouk Júnior, diretor editorial do Sistema Positivo de Ensino.

Um estudo realizado pelo Centro de Neurociência da Universidade da Califórnia, em 2014, mostra que a curiosidade nos ajuda a aprender e ainda torna o processo prazeroso. “A curiosidade recruta o sistema de recompensas e as interações entre esse sistema e o hipocampo colocam o cérebro em um estado em que você tem mais chances de aprender e reter informações, mesmo que essas informações não sejam de particular interesse ou importância”, conta Charan Ranganath, autor da pesquisa.

Para aproveitar a curiosidade no momento do aprendizado e aumentar a qualidade das pesquisas escolares, a solução tem sido a inserção de conceitos de pesquisa científica desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Em estudos publicados em 2001, Paulo Freire afirma que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”.

Para ele, o educador deve respeitar os saberes dos educandos adquiridos em sua história, estimulando-os à superação por meio do exercício da curiosidade que os instiga à imaginação, à observação, a questionamentos, à elaboração de hipóteses e chega a uma explicação epistemológica.

“Quando pensamos em pesquisa escolar, frequentemente lembramos dos trabalhos em que transcrevíamos um texto ou parte dele obtido de uma referência, mas a pesquisa vai muito além disso: é por meio dela que investigamos causas, elaboramos e testamos hipóteses, formulamos e resolvemos problemas. Por esse motivo, ela deve ser incentivada desde a infância”, sinaliza a mestre em Matemática e assessora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Flavia Mescko Fernandes.

Para ela, o grande desafio é desmitificar o conceito de pesquisa e ressignificar o termo, abolindo o hábito de copiar e colar e ensinando a forma correta de pesquisar.

A curiosidade é explorada logo na etapa inicial: do problema que motivará a pesquisa: “É ele que vai gerar as dúvidas, as inquietações para as respostas que consideramos serem verdadeiras frente ao conhecimento prévio que temos do assunto”.

Ao passar por todo esse processo de elaboração de uma pesquisa da maneira mais adequada, o estudante consegue chegar ao Ensino Médio e ao Ensino Superior tendo uma base mais consolidada e preparada.