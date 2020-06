Perfil das vítimas covid-19: 37% não possuía comorbidades no PR; no oeste, índice é de 11%

Cascavel – Até o fim dessa sexta-feira (26), a região oeste já tinha perdido 78 pessoas para a covid-19. A cidade que mais registra óbitos continua sendo Cascavel, com 38 mortes.

Passados mais de 100 dias do início da pandemia, uma das principais perguntas que resistem ainda é: a pessoa que faleceu era idosa ou tinha comorbidade? Isso porque, já é de conhecimento de todos, que pessoas com mais idade e com algumas doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, têm uma chance maior de morrer caso contraiam o novo coronavírus.

Com base nas informações repassadas pelos municípios, o Jornal O Paraná buscou traçar o perfil dos pacientes que faleceram em decorrência da infecção. A região compreende a 9ª, a 10ª e a 20ª Regional de Saúde.

É preciso ressaltar que nem todos os municípios divulgam detalhes sobre as vítimas. Assim, os cálculos foram feitos com base nas informações disponíveis, que reflete a maioria dos casos.

Média de idade

A primeira pergunta, se a vítima era idosa, já pode ser respondida: no Paraná, a média de idade das vítimas é de 68,1 anos; já no oeste, esse número cai um pouco: 66,8 anos de idade.

Por aqui, a vítima mais jovem da doença tinha 30 anos. Ela não possuía comorbidades, mas havia dado à luz havia 15 dias antes do óbito. Das 75 vítimas com idade informadas, quatro tinham menos de 40 anos (5,33%). Nas demais faixas etárias ficou assim: com idades entre 40 e 50 anos, representam 9,33%; de 50 até 60 anos, foram 11 (14,66%); e, dos 60 até os 80 anos, foram 41 vítimas (54,66%).

Na região, a vítima com idade mais avançada é uma mulher de 93 anos, que estava acamada havia anos em Cascavel. Além dela, outras 13 vítimas tinham mais de 80 anos, o que equivale a 18,66%.

Já no Paraná, a maioria das vítimas tinha entre 30 e 39 anos, seguido por pacientes de 40 a 49 anos. Em terceiro, pessoas de 50ª 59 anos e em quarto lugar vítimas entre 20 e 29 anos.

Comorbidades

Do total de 78 vítimas, sobre 14 não houve divulgação se possuíam ou não comorbidades anteriores. Sete das vítimas não possuía nenhum tipo de doença, o que representa 10,93% do total de 64 que teve informações divulgadas, assim as outras 58 vítimas possuíam comorbidades.

Apesar da falta de informação sobre as 14 pacientes que não tiveram a informação divulgada, o número de pessoas saudáveis que vieram a óbito na região é significativamente menor do que no Estado, onde 37% não tinha nenhum tipo de doença.

Número de vítimas por sexo

Na região 44.87% das vítimas era do sexo feminino, no Paraná o percentual é menor, 37,7%. Das 78 vítimas, 35 eram mulheres e 43 homens. No Estado são 208 mulheres e 343 homens.

Dos sete pacientes que não registravam comorbidades na região, quatro eram homens e três mulheres.

Doenças com maior registro de óbito

A maioria das vítimas da covid-19 na região oeste possuía mais de uma comorbidade associada. A doença que mais aparece é a hipertensão arterial, que acometia 51,72% das vítimas. No Estado, a doença também é mais registrada, em 25,07% dos pacientes.

Em seguida vem diabetes, registrada em 36,20% dos pacientes do oeste, e de 17,2% no Estado. Em 29,3% havia diagnóstico de doenças cardiovasculares e, no Estado, o percentual é de 9,33%.

Na região, 13,79% das vítimas eram obesas, no Paraná eram 6,41%.

Doenças pulmonares são a quinta comorbidade mais comum nas vítimas da região, presentes em 10,34% dos óbitos. No Estado, vêm antes da obesidade na lista, diagnosticada em 8,45% dos pacientes.

Clique aqui e veja o perfil das vítimas do oeste

Mortes por Regional de Saúde

O coeficiente de mortes por 100 mil habitantes no Estado é de cinco no Paraná. Mas algumas Regionais de Saúde superam esse número. A 10ª Regional de Saúde, de Cascavel, aparece em terceiro lugar nesse ranking, com 8,3 mortes por 100 mil/hab. Em segundo está a 17ª Regional, de Londrina, com 10,3 mortes por 100 mil/hab, e lidera a lista a 18ª Regional, de Cornélio Procópio, com 13,9 óbitos por 100 mil/hab.

Já as cidades que mais registram mortes são: Curitiba (128 óbitos), Londrina (71) e Cascavel (38). Até essa sexta (26), o Estado informava 551 óbitos em decorrência da infecção por covid-19.