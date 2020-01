Perda auditiva é a quarta maior causa de deficiência no mundo

Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) indicam que 19% da população apresenta algum grau de perda auditiva. No entanto, estudos demonstram que a prevenção, a identificação precoce do problema e uma reabilitação adequada podem reduzir o problema, promovendo mais qualidade de vida.

Segundo Eduardo Bogaz, otorrinolaringologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, o impacto negativo desse quadro na vida de uma pessoa é substancial.

Quando a perda acontece durante a infância, o desenvolvimento da criança pode ser comprometido, sobretudo na escola. “Já na vida adulta, é comum relatos de isolamento social, restrições no crescimento profissional, dificuldade de se relacionar e depressão”, destaca.

O que causa?

O médico afirma que fatores como infecções, perfurações do tímpano, uso indevido de tecnologias e barulho intenso no trabalho estão entre as causas mais comuns do problema e, quando não diagnosticado a tempo, podem ser irreversíveis. “Aproximadamente 60% dos problemas que levam à perda de audição podem ser prevenidos”, complementa.

A perda da audição pode acontecer de maneira repentina ou gradual, dependendo da causa. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas.

Principais sintomas

Muitos pacientes procuram ajuda apenas quando o problema já atingiu um nível elevado. No entanto, é possível identificar sinais mais sutis no dia a dia, que ajudam no diagnóstico precoce:

*Dificuldade em identificar sons a distância;

*Necessidade de aumentar o volume do rádio ou da televisão, mesmo quando o ambiente está silencioso;

*Dificuldade de conversar em ambientes barulhentos;

*Insegurança ao dirigir devido à dificuldade de identificar sons dos outros veículos ou sinais de alerta;

*Dificuldade de conversar ao telefone;

*Presença de zumbido em um ou nos dois ouvidos;

*Irritação ou impaciência ao falar devido à dificuldade de entender o que os outros dizem.

Como tratar

A partir do diagnóstico, o tratamento será recomendado pelo especialista e pode variar de acordo com o grau do problema e a história do paciente.

Entre as opções, o paciente pode se beneficiar realizando terapia da fala, reabilitação auditiva, uso de aparelhos, implantes cocleares e outros dispositivos.