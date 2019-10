Pelotão de Choque apreende mais de 26 kilos de droga na rodoviária de Cascavel

As equipes Choque Dentro da Operação Cinquentenario, o Pelotão de Choque do 5CRPM/6BPM efetuou abordagens ontem(24), no Terminal Rodoviario de Cascavel e numa dessas fiscalizações, ao abordar o ônibus da Eucatur que fazia o itinerário de Foz do Iguaçu a Sino(MT), foi localizado 03 bolsas no bagageiro com a substancia análoga a maconha, pesando aproximadamente 26kg e 600g, divididos em 18 tabletes do entorpecente.

O dono das sacolas foi localizado e identificado como Jadson Terencio Gomes, que relatou aos policias que estava levando a droga para Cuiabá(MT) e que receberia em torno de R$ 1.500,00 pora cada bolsa que levaria. Ele foi encaminhado para a 15ªSDP para os procedimentos.