Pela primeira vez, Asbraer vai ter agenda oficial durante Show Rural

Pela primeira vez nos mais de 30 anos do Show Rural Coopavel, a mostra tecnológica vai receber uma programação oficial da Asbraer, a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural. Diretores e extensionistas de todo o País são esperados para o evento, o terceiro maior do mundo em disseminação de novos conhecimentos para o campo.

O presidente da Asbraer, o paraibano Nivaldo Moreno de Magalhães, diz que se sentiu honrado em receber o convite para participar e, principalmente, para fazer com que a Associação, pela primeira vez, pudesse estar oficialmente no evento. “Estamos muito felizes e animados em poder participar dessa grande mostra tecnológica, responsável por contribuir com avanços significativos à agropecuária do Sul e do Brasil”.

Conforme Nivaldo, participar do Show Rural Coopavel vai ser uma experiência fantástica, principalmente por saber que os conhecimentos do evento e daquele disponibilizado pelos extensionistas se complementam. “Será uma oportunidade enriquecedora a todas as empresas públicas de extensão rural do Brasil, porque sabemos que vamos encontrar o que há de melhor e mais recente em novidades para a agricultura e à pecuária”, diz o presidente da Asbraer, entidade que chegará aos seus 30 anos de atividades em julho de 2020.

Em todo o Brasil

A Asbraer, que no Paraná é representada pelo Instituto Emater, conta com o trabalho de 15 mil extensionistas. A Associação está presente em 26 estados e no Distrito Federal e tem escritórios em mais de cinco mil municípios. “Temos por responsabilidade levar conhecimentos e novidades ao agropecuarista, do pequeno lavrador a todos os que, de uma forma ou outra, integram a cadeia agropecuária”. Nivaldo afirma que essa parceria dá excelentes frutos, fazendo do País uma referência mundial em produção e produtividade.

Os extensionistas têm por missão executar políticas públicas de valorização do campo, transmitindo conhecimentos e pesquisas para que os agricultores possam produzir mais e melhor e, gradualmente, tenham mais qualidade de vida. E esse é um ofício que exige muito, principalmente em função de dificuldades operacionais e de infraestrutura, deficiências no quadro de pessoal e também devido a questões climáticas. “Mas enfrentamos tudo de cabeça erguida porque sabemos que estamos fazendo o melhor que podemos”, afirma Nivaldo.

O presidente da Asbraer se diz otimista com o ano de 2020: “Como o IBGE tem anunciado, são muito boas as chances de novo recorde nacional na produção de grãos, o que é uma grande notícia”, afirma o presidente da Asbraer. O 32º Show Rural Coopavel vai ser realizado de 3 a 7 de fevereiro de 2020, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Serão 650 expositores e expectativa de receber 250 mil visitantes e de movimentar R$ 2 bilhões em negócios.