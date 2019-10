Peixe Copacol com leite de coco e legumes

INGREDIENTES:

800 g de Posta de Cação Copacol

1 cenoura média

Salsinha picada finamente

50 g de tomate cereja

50 g de mini cebolas em conserva

50 g de azeitonas

200 ml de leite de coco

2 pacotes de creme de cebola para empanar

MODO DE PREPARO:

Passe as postas de cação no creme de cebola. Reserve.

Pique a cenoura em rodelas. Reserve.

Pique a salsinha. Reserve.

Coloque em um refratário a cenoura fatiada, os tomatinhos, as mini cebolas, as azeitonas e as postas de cação, cubra com o leite de coco e asse em forno médio por 25 minutos.

Retire e salpique salsinha por cima, sirva quente.