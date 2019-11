Pedrinho continua no Corinthians

Na última quarta-feira (20), os torcedores do Corinthians receberam uma notícia um tanto quanto especial. Durante entrevista coletiva, Pedrinho falou um pouco sobre sua permanência no Parque São Jorge e avaliou a chegada do novo comandante Tiago Nunes ao Parque São Jorge.

Mesmo com muita especulação sobre uma possível ida para a Europa, o atacante, que vive um dos momentos mais expressivos de sua carreira profissional, deixou os torcedores do Timão bem aliviados ao revelar que já tem conversas avançadas para renovar seu contrato com o Alvinegro.

“Como vocês sabem, a gente estava conversando para poder, no início de janeiro, haver essa renovação”, afirmou o meia, que também garantiu que o encaminhamento do novo vínculo aconteceu antes mesmo da saída de Fábio Carille. Pedrinho comentou também a respeito no novo técnico. “Ele (Tiago Nunes) veio ontem, a gente só acabou cumprimentando. No Corinthians, todo jogo é importante, principalmente agora que vem um novo treinador. Isso serve para todos os jogadores mostrarem os grandes atletas que são para poderem estar presentes na temporada do ano que vem”