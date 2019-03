Pedido de isenção da taxa do Enem inicia na próxima semana

Cerca de 95 mil estudantes da rede estadual de ensino do Paraná têm direito à isenção da taxa de inscrição de R$ 85 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. A solicitação deve ser feita pela internet, das 10h do dia 1º de abril até as 23h59 do dia 10 abril, pela página enem.inep.gov.br/participante - Foto: Divulgação

Cerca de 95 mil estudantes da rede estadual de ensino do Paraná têm direito à isenção da taxa de inscrição de R$ 85 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. A solicitação deve ser feita pela internet, das 10h do dia 1º de abril até as 23h59 do dia 10 abril, pela página enem.inep.gov.br/participante - Foto: Divulgação

Cerca de 95 mil estudantes da rede estadual de ensino do Paraná têm direito à isenção da taxa de inscrição de R$ 85 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. A solicitação deve ser feita pela internet, das 10h do dia 1º de abril até as 23h59 do dia 10 abril, pela página enem.inep.gov.br/participante

Têm direito à isenção estudantes que estão concluindo o Ensino Médio neste ano, de acordo com as regras do edital. Isto inclui o Ensino Médio regular, a educação profissionalizante na modalidade integrada, e o curso de Formação de Docentes.

O edital do Enem 2019 foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União e pode ser consultado AQUI.

Ao solicitar a isenção, os estudantes devem informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento, endereço de e-mail, e número de telefone fixo e/ou de telefone celular. O resultado da solicitação será divulgado a partir de 17 de abril, na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação responsável pelo exame. Caso a isenção seja negada, os participantes podem solicitar recurso da decisão.

INSCRIÇÃO – As inscrições para o Enem serão realizadas na mesma página, de 6 a 17 de maio, e devem ser feitas mesmo por quem está isento da taxa de inscrição. Os exames serão aplicados em dois domingos diferentes, em 3 e 10 de novembro.

Os locais específicos de prova serão informados aos participantes inscritos pelo Inep, mas os municípios participantes já foram divulgados. No Paraná, o exame será aplicado em Almirante Tamandaré, Alvorada do Sul, Ampére, Apucarana, Arapongas, Arapoti, Araucária, Assaí, Assis Chateaubriand, Astorga, Bandeirantes, Cafelândia, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Capanema, Cascavel, Castro, Chopinzinho, Cianorte, Clevelândia, Colombo, Colorado, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Guaratuba, Guaíra, Ibaiti, Ibiporã, Irati, Ivaiporã, Ivaí, Jacarezinho, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Maringá, Matinhos, Mauá da Serra, Medianeira, Nova Esperança, Paiçandu, Palmas, Palmeira, Palotina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Pinhão, Piraquara, Pitanga, Ponta Grossa, Prudentópolis, Quatro Barras, Quedas do Iguaçu, Realeza, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Rolândia, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio da Platina, Sarandi, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo, Ubiratã, Umuarama, União da Vitória, Wenceslau Braz.

RESULTADOS – A finalidade do Exame Nacional do Ensino Médio é avaliar o desempenho de estudantes na última série do ensino médio, mas ele é aberto para participação de qualquer pessoa interessada.

O resultado do Enem é utilizado em programas federais de acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) para instituições públicas, o Programa Universidade para Todos (Prouni) de bolsas para instituições particulares e o Programa de Financiamento Estudantil (Fies), também para particulares.

EDIÇÃO PASSADA – Em 2018 o Enem foi aplicado em 88 municípios paranaenses, com 237 mil pessoas inscritas. O Paraná ficou em 9º lugar em total de inscrições para o exame, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. Cerca de 5,5 milhões de pessoas se inscreveram no Brasil todo.

O portal de conteúdos didáticos da Secretaria da Educação, o Portal Dia a Dia Educação, conta com uma página específica sobre o Enem, com videoaulas, apostilas e simulados. Acesse AQUI.