Pedágios: Agepar desconversa, mas DER confirma novo reajuste em dezembro

Dados do Pedagiômetro não contam valores do Lote 1, de concessão

Dados do Pedagiômetro não contam valores do Lote 1, de concessão

Reportagem: Juliet Manfrin

Curitiba – Se você está satisfeito porque desde a semana passada paga 30% a menos de tarifa nas praças de pedágio nos trechos administrados pela Ecocataratas, por toda a região oeste, e da Ecovia, em São José dos Pinhais, saiba que em dezembro, conforme prevê o contrato de concessão, o reajuste anual deverá ocorrer normalmente apesar de a Agepar (Agência Reguladora do Paraná) ainda não assegurar a aprovação dos novos percentuais.

Já o poder concedente, ou seja, o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), reforça que a medida está, sim, prevista.

De regra, os novos valores em todo o Anel de Integração passam a vigorar sempre dia 1º de dezembro. Diante disso, o Departamento reforça que “as concessionárias encaminham a solicitação de reajuste da tarifa de cancela assim que for disponibilizada a cesta de índices de outubro da Fundação Getúlio Vargas, que compõem a fórmula paramétrica, a qual geralmente é publicada por volta de 10 de novembro”.

“O valor da tarifa básica de cada praça é reajustado anualmente conforme prevê a Cláusula XIX [que trata] do Reajuste da Tarifa Básica, dos Contratos de Concessão Rodoviária do Estado do Paraná”, afirmou.

Erro

Apesar de recentemente a Agepar identificar que a fórmula para o calculo estava errada e que motoristas teriam pago bilhões a mais nesses 21 anos, alegando ainda que a base teria de ser refeita, não foi confirmado se a planilha que chegará no indicador deste ano foi ou será modificada.

Sumiu?

Mas se pedágio é um assunto que chama a atenção e você costuma conferir aquela que deveria ser a principal ferramenta de fiscalização e transparência, o Pedagiômetro, também deve ter percebido que há tempos os números referentes à concessionária Econorte não estão disponíveis ali.

De regra, o site do DER – que acomoda o medidor – tem informado o valor total de pagamentos e de veículos que trafegaram pelo Anel de Integração sem contabilizar os números da Econorte. O campo que diz respeito à concessionária, no Lote 1, fica em branco no site, trazendo dados a partir da concessionária no Lote 2, administrado pela Viapar.

Questionada sobre o fato, a Agepar informou, por meio da assessoria, que notificou o DER-PR pedindo informações sobre o “sumiço” da concessionária.

Vale lembrar que os polêmicos dados informados ali são fornecidos pelas próprias concessionárias e sem checagem oficial, são atualizados pelo poder concedente.

Questionado a respeito, o DER-PR disse apenas “que está verificando esta situação”.