PDE terá nova turma com professores já selecionados

Três anos depois do último PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), a Secretaria da Educação do Paraná acaba de realizar a seleção de mais de 760 professores da rede estadual de ensino para uma nova turma. O início está previsto para o dia 29 de julho, após o recesso escolar.

Ao concluir o aproveitamento dos estudos, os professores serão promovidos ao Nível III da carreira, e terão um acréscimo de 5% no salário, conforme previsto no Plano de Carreira do Magistério Estadual. Se o professor já possuir alguma gratificação ou percentual por atuar no período noturno, por exemplo, esse valor também será reajustado.

O Edital de convocação pode ser acessado na página da Seed.

“O PDE é um programa muito importante porque capacita os professores. É uma oportunidade que ele tem de se atualizar, de receber o que tem de mais atual para beneficiar o aprendizado dos alunos, além da progressão de carreira”, avalia o secretário da Educação, Renato Feder.

Como será

A formação continuada terá duração de seis meses, divididos em duas etapas, período durante o qual o cursista irá elaborar um material didático pedagógico com foco em sala de aula da educação básica.

No primeiro momento, irão se dedicar à elaboração do projeto que será utilizado como base dos estudos ao longo da formação. Na segunda etapa, desenvolverão o material que será compartilhado em formato de oficinas no Núcleo Regional de Educação onde o profissional atua.

Durante o PDE, os professores terão acompanhamento de orientadores na modalidade EaD e de profissionais de Instituições de Ensino Superior pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem e-Escola da Secretaria da Educação do Paraná.

O objetivo é proporcionar aos profissionais a formação continuada, por meio do aproveitamento de estudos, o compartilhamento de experiências e conhecimento dos professores da rede estadual de ensino com docentes do ensino superior e incentivar o desenvolvimento de metodologias inovadoras para a sala de aula.

Formato

A Secretaria da Educação está em diálogo com o sindicato dos profissionais da educação para estudar a elaboração de um novo formato para o Programa de Desenvolvimento Educacional, que atenda às necessidades da rede estadual de ensino e de acordo com as possibilidades financeiras e orçamentárias.