PCPR cumpre mandados de busca e prende dois por posse de armas de fogo

Na manhã de hoje (25/09), 15 policiais civis e militares deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão domiciliar, relacionados à crimes contra o Estatuto do Desarmamento, nas cidades de Guaraniaçu e Diamante do Sul. As investigações contaram com o auxílio da população, especialmente por meio de denúncias anônimas que apontavam pessoas que estariam com armas de fogo de maneira irregular no interior de suas residências. As equipes da Policia Civil, comandadas pelo Delegado de Polícia de Guaraniaçu, tiveram o apoio operacional de policiais da PM/Rotam. Foram presas duas pessoas em flagrante delito por estarem na posse de arma de fogo e munição de maneira irregular no interior da residência, com apreensão de um revolver calibre 38, além de 31 munições calibres 38 e 32 (intactas e deflagradas). A equipe da Polícia Civil de Guaraniaçu ressalta o papel preponderante da sociedade ao denunciar eventuais práticas criminosas, que são repassadas ao Setor de Investigação, para o aprofundamento das diligências, visando eventual representação da Autoridade Policial. As apreensões e prisões ocorreram em Guaraniaçu, em uma propriedade nas proximidades da Rodovia BR 277, e outra no interior, em área rural na Linha Pietrobom. Os investigados, A.D.S., 64 anos, e S.M., 51 anos, este que tem passagem por lesão corporal, ambos moradores da cidade de Guaraniaçu, foram autuados em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, tendo sido recolhidos no Setor de Carceragem onde permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil de Guaraniaçu