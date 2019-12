Paulo Bento irá se dedicar ao Turismo Nacional em 2020

Depois de ter se dedicado mais ao desenvolvimento de seu novo carro, um Chevrolet Onix, o cascavelense Paulo Bento, da equipe Consórcio New Holland/Posto Ferlin, irá se dedicar ao Turismo Nacional em 2020.

Segundo Paulo Bento, o Onix se mostrou competitivo nas últimas provas deste ano, como foi na Cascavel de Ouro, na qual chegou a liderar. Agora é buscar título. “A meta é o título da Classe 1A do Turismo Nacional em 2020. Estamos finalizando as negociações com os patrocinadores”, informa Paulo Bento.