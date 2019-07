Paulistas x Cariocas

Brigando por motivos totalmente opostos neste Brasileirão, Palmeiras e Vasco abrem a 12ª rodada neste sábado (27), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras é líder com 26 pontos, enquanto o Vasco é só o 15º colocado, com 12 pontos conquistados até aqui (quase um por rodada).

Outro clássico interessante será entre Fluminense x São Paulo às 19h (de Brasília) no Maracanã. O Fluminense joga em casa, mas tem campanha pior. Está só em 17º, com nove pontos, enquanto o São Paulo vem em ascensão e hoje ocupa o quinto lugar, com o dobro de pontos (exatos 18).

Classificação Série A

1º Palmeiras 26 11 8 2 1 19 5 14

2º Santos 26 11 8 2 1 14 7 7

3º Flamengo 21 11 6 3 2 22 11 11

4º Atlético-MG 20 11 6 2 3 18 14 4

5º São Paulo 18 11 4 6 1 13 6 7

6º Internacional 17 11 5 2 4 14 10 4

7º Athletico 16 11 5 1 5 18 12 6

8º Botafogo – RJ 16 11 5 1 5 8 9 -1

9º Goiás – GO 16 10 5 1 4 12 14 -2

10º Corinthians 16 10 4 4 2 9 6 3

11º Grêmio 15 11 4 3 4 13 13 0

12º Bahia 15 11 4 3 4 11 12 -1

13º Ceará 14 11 4 2 5 13 10 3

14º Fortaleza 14 11 4 2 5 12 15 -3

15º Vasco 12 11 3 3 5 11 17 -6

16º Cruzeiro 10 11 2 4 5 9 16 -7

17º Fluminense 9 11 2 3 6 15 19 -4

18º Chapecoense 8 11 2 2 7 11 20 -9

19º CSA – AL 6 11 1 3 7 3 20 -17

20º Avaí 5 11 0 5 6 4 13 -9