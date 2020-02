Paulistão: Três grandes jogam fora de casa neste sábado

Diadema – O Corinthians joga às 15h deste sábado contra o Água Santa, na Arena Inamar, em Diadema pelo Campeonato Paulista. A principal novidade do time fica por conta do atacante Matheus Davó, que volta a aparecer depois de ficar fora até mesmo do banco de reservas na última rodada.

Com oito pontos, o Corinthians ocupa a segunda colocação do Grupo D do Paulistão – um ponto atrás do líder Guarani.

No outro confronto deste sábado, o Santos vai à casa do Ituano pela sétima rodada do Paulista e o retrospecto recente não anima. Líder do Grupo A, o Santos terá a oportunidade de se isolar na ponta da chave, podendo abrir nove pontos do Água Santa, o terceiro colocado, e deixar bem encaminhada a classificação para a próxima fase. O jogo será no Estádio Novelli Junior em Itú, às 16h30.

Vindo de dois empates e uma derrota, o São Paulo terá a chance de voltar a conhecer o caminho da vitória às 16h30 na Arena Barueri, diante do Oeste, time que nunca venceu do São Paulo. Desde a chegada do Rubrão na Série A1 do Paulistão em 2004, foram sete jogos, com cinco vitórias da equipe do Morumbi e dois empates.