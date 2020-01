Paulistão com clássico à vista

Campeonato estadual mais difícil e mais valorizado do País, o Paulistão 2020 começa hoje com quatro jogos. No ano em que os quatro clubes grandes do estado vão disputar juntos a Copa Libertadores pela primeira vez, a competição regional serve de aperitivo para o torcedor ver como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo iniciam a temporada.

Nesta quarta-feira (22), destaque para os compromissos de Palmeiras e São Paulo pela primeira rodada. Para o Verdão, a estreia será fora de casa contra o Ituano, às 19h15. Já o Tricolor receberá o Água Santa às 21h30, no Morumbi. O detalhe é que domingo (26), pela 2ª rodada, os dois rivais terão o Choque-Rei pela frente, na Fonte Luminosa, em Araraquara, às 16h, com mando palmeirense – o gramado do Allianz Parque está em reforma.

No Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo definiu a equipe para a primeira partida oficial nesta temporada com uma formação que já foi testada na Florida Cup, competição que lhe garantiu o primeiro título neste retorno à equipe. Assim, mandará a campo no Estádio Novelli Junior: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Gabriel Menino e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano.

No São Paulo, o técnico Fernando Diniz amarga cinco desfalques para montar a equipe. Por isso, faz mistério sobre quem mandará a campo contra o Água Santa, mas escalação deve ter: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vítor Bueno, Helinho e Pablo. O treinador não tem à disposição o meia Gabriel Sara, o zagueiro Walce e o atacante Rojas (lesionados) e Antony e Igor Gomes (na seleção brasileira olímpica). O Tricolor está no Grupo C, com Ituano, Mirassol e Inter de Limeira.