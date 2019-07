Pato Basquete no NBB

O Pato Basquete confirmou a participação no Novo Basquete Brasil, principal competição nacional na modalidade. A equipe patobranquense estreou no cenário brasileiro com uma participação na Liga Ouro. Em 2019, o time também vai jogar o Campeonato Paranaense, com estreia marcada para 20 de agosto, contra o São José dos Pinhais, fora de casa.

A temporada 2019/2020 da NBB terá a participação de 16 clubes. A 12ª edição terá quatro novos times. Um deles será a Unifacisa (PB), campeã da Liga Ouro 2019. O São Paulo FC (SP), vice-campeão da divisão de acesso, adquiriu os direitos associativos do Joinville. O Renata/Rio Claro (SP) comprou os direitos do Macaé Basquete. E o Pato Basquete adquiriu os direitos da LNB na própria entidade e ainda teve a aprovação do Conselho Administrativo.

A fase de classificação será realizada em dois turnos e os 12 primeiros colocados passarão para os playoffs.