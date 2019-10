Passeios do Macuco são suspensos temporariamente devido ao baixo nível do rio

Macuco Safari, concessionária do Parque Nacional do Iguaçu que opera atividades de aventura dentro da unidade de conservação informou nesta segunda-feira (14) que, em virtude do baixo nível, os passeios operados no Rio Iguaçu estão temporariamente suspensos.

A vazão atingiu cerca de 55% da média, que é de 1.500 metros cúbicos por segundo. Às 9h desta segunda-feira (14), a vazão era de apenas 594 metros cúbicos por segundo.

Diante da situação, os passeios de barco na estação Macuco Safari, no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, foram suspensos temporariamente.

O passeio Macuco Selva e o cachoeirismo, atividades que não são realizadas no Rio Iguaçu, continuam sendo operadas normalmente.