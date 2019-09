Passeio ciclístico reúne mais de 500 pessoas em Foz do Iguaçu

Mais de 500 pessoas participaram, na manhã de domingo (22), do Passeio Ciclístico de 14 km promovido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu em alusão a Semana Nacional do Trânsito e a Semana Municipal de Conscientização da Proteção ao Ciclista. O prefeito Chico Brasileiro e o diretor Superintendente do Foztrans, Fernando Maraninchi também participaram do passeio.

“A semana nacional do trânsito é um momento importantíssimo para que toda a sociedade reflita sobre a segurança viária e possa apresentar contribuições no sentido de fazer do trânsito um ambiente mais seguro para as nossas famílias”, comentou o prefeito Chico Brasileiro. O passeio também buscou estimular o uso da bicicleta como meio de transporte, ressaltando a qualidade de vida e o respeito mútuo entre ciclistas, motoristas e pedestres.

Trajeto

O passeio teve início às 8h30min com a saída na avenida Paraná e a chegada por volta das 10h, na comunidade rural da Aparecidinha. Durante o percurso urbano/rural, os ciclistas puderam contemplar principalmente as paisagens da área rural de Foz do Iguaçu. Na Aparecidinha, o grupo foi recepcionado com um delicioso café da manhã.

Malha cicloviária

Atendendo antigas reivindicações de ciclistas e seguindo a tendência de grandes cidades, a prefeitura está elaborando importantes projetos de ampliação da malha cicloviária da cidade. Atualmente, estão em processo licitatório as obras de implantação de uma ciclovia na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, bairro Universitário. As ciclovias/ciclofaixas que serão construídas pela prefeitura farão conexão com as que a Itaipu Binacional está implementando, com isso, Foz do Iguaçu terá uma grande malha cicloviária proporcionando mais mobilidade e segurança.