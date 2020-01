Parque Nacional completa 81 anos de criação

Foz do Iguaçu – O PNI (Parque Nacional do Iguaçu) completou nessa sexta (10) 81 anos de criação. Para celebrar a data, a diretoria da unidade preparou uma cerimônia com a exposição do filme Projeto Memória das Cataratas e o corte de bolo com a presença de autoridades, convidados e imprensa. O vice-prefeito Nilton Bobato participou do evento e destacou que o PNI é um orgulho para Foz do Iguaçu.

“O Parque Nacional faz parte da identidade de Foz do Iguaçu. É um orgulho ter em nossa cidade esse Patrimônio da Humanidade, que gera dividendos naturais, econômicos e sociais para o destino e toda a região. Parabéns a todos os funcionários e profissionais que se dedicam para um atendimento com excelência aos visitantes que recebemos todos os dias”, afirmou.

Os turistas que escolheram visitar o Parque Nacional, onde abrigam as Cataratas do Iguaçu, receberam fatias de bolo. A orquestra do Projeto Viola Caipira, com parceria de Itaipu Binacional, fez uma apresentação especial para animar os visitantes e convidados.

Resultados positivos

O chefe do PNI, Ivan Baptiston ressaltou que o trabalho desenvolvido no Parque Nacional ano passado trouxe resultados positivos dentro das principais atribuições da unidade: excelência na visitação e proteção da biodiversidade. “Temos muito que comemorar neste aniversário de 81 anos. Tivemos um resultado extraordinário com o recorde de 2 milhões de visitantes, gerando experiências positivas para turistas e moradores. Nas áreas econômica e social, a unidade desempenhou papel fundamental. Estima-se que quase 30% da economia local esteja relacionada a visitação e geração de empregos no Parque. E não poderia deixar de destacar os resultados nas ações de conservação, com reflexo principal no aumento da população de onça-pintada nos últimos dez anos. Só nos últimos dois anos houve um crescimento de 27%”.

Turismo

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, General Joaquim Silva e Luna, lembrou que o Parque Nacional é uma referência em turismo e proteção ambiental no mundo. Ele ainda comentou que Itaipu Binacional vem realizando investimentos importantes nestas áreas.

A usina vai realizar a entrega da revitalização do Gramadão, já prepara a reforma do Mirante Central e do Vertedouro, além dos grandes projetos, que possuem investimentos da Itaipu, como a ampliação da pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu e também dos acessos ao terminal, e a Segunda Ponte, entre Brasil e Paraguai.