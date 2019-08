Parque dos Estados está com 98% das ruas asfaltadas

O bairro Parque dos Estados em Santa Terezinha de Itaipu está com 98% das ruas asfaltadas. A etapa finalizada na terça-feira (27), por meio do Programa Tapete Preto. A 11ª etapa do programa começou nessa quarta-feira (28), na região dos conjuntos habitacionais abrangendo o Primavera, Bela Vista e Gralha Azul.

Nessa etapa serão 11.440,12 m² de asfalto sobre asfalto, com investimento de R$ 366.801,70, obtidos com recursos do governo federal e contrapartida do município. A previsão do prefeito Cláudio Eberhard, é a de que até fim de 2020, Santa Terezinha de Itaipu esteja com 99% da área urbana asfaltada. “É o maior programa de asfalto de que o município já viu”, ressaltou o gestor público, ao lembrar que “o recapeamento asfáltico reflete não apenas nas condições de trafegabilidade, fluidez e segurança no trânsito, mas também acaba oportunizando melhor qualidade de vida para as pessoas e a valorização dos imóveis”.

Cronograma – A etapa atual vai percorrer as ruas: Ângelo Pedro Dotto; Pavão e Andorinha (entre a Rua Burtet e Quero-Quero); Avenida Sabiá (entre a Rua Afonso Bendo e Quero-Quero); Rua Ulisses Guimarães (entre a Rua Manoel Moreira Pena e Castro Alves); Rua Domingos Favarin; Manoel Moreira Pena e Iseu Bendo (entre a Rua Ângelo Pedro Dotto e Ulisses Guimarães); além das Ruas Padre Josima (entre a Rua Chico Mendes e Iseu Bendo) e Rua Chico Mendes (entre a Chacará nº 133 e Ulisses Guimarães).

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Vânio Morona, ressaltou que “cada conquista obtida pela comunidade demonstra o comprometimento do prefeito, que busca melhorias constantes e oferta qualidade de vida aos itaipuenses”.