Parque amplia horário de visitação na alta temporada

A partir de sábado, dia 21 de dezembro, os visitantes do Parque Nacional do Iguaçu ganharão uma hora a mais para programar a sua visita ao Patrimônio Natural da Humanidade. A unidade de conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, abrirá – entre 21 de dezembro e 26 de janeiro de 2020 – das 8h às 17h, ou seja, uma hora mais cedo.

A ampliação do horário contribuirá com a qualidade da visitação turística. O visitante terá mais tempo para contemplar as belezas e atrações do parque. Já os profissionais do turismo contarão com um tempo adicional para atender os turistas. A medida também vai colaborar para distribuir melhor o fluxo de pessoas dentro da unidade.

Para quem quiser ganhar ainda mais tempo e adiantar o planejamento do passeio, uma boa opção é adquirir o ingresso on-line (www.cataratasdoiguacu.com.br). Outra possibilidade para o visitante é obter o ingresso presencialmente no dia da visita na bilheteria localizada no Centro de Visitantes.