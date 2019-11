Parque Ambiental: Abandono e lixo

O Parque Ambiental de Cascavel, que fica próximo à BR-277, está completamente abandonado pelo poder público, é o que dizem os moradores das proximidades que pedem providências. “Moradores e frequentadores do Parque, que deveria ser um lugar de lazer e foi criado inclusive para ser utilizado na educação ambiental, me procuraram pedindo ajuda. Eles dizem que há lixo espalhado por todo lado, inclusive próximo à cachoeira. Os bancos e estruturas quebradas. É lamentável a situação. Fiz uma indicação à prefeitura pedindo providências, limpeza, a recolha do lixo e uma revitalização de um espaço tão importante, cheio de nascentes, floresta nativa e animais silvestres que precisam ser preservados”, afirma o vereador Roberto Parra.

A prefeitura foi procurada sobre a situação mas não houve retorno.