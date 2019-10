Paróquia Santa Cruz organiza bazar para o Dia das Crianças

Neste sábado (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, é comemorado também o Dia das Crianças. Em alusão à data, a Paróquia Santa Cruz, em Cascavel, realiza um bazar a partir das 14h na sede da igreja.

Quem passar por lá encontrará roupas infantis, toalhas, panos de prato e outros artigos. O preço máximo será de R$ 20.

De acordo com a organizadora do evento, Tatiane Gebert Nardi, todas as roupas foram confeccionadas à mão pelo grupo de mulheres artesãs voluntárias da igreja e todo o dinheiro arrecadado no bazar será destinado para a compra de materiais, como tintas para tecido, panos de prato, cola, linha.

Toda segunda-feira à tarde, na Paróquia Santa Cruz, e toda quarta-feira, também à tarde, na Capela Santa Inês, 25 mulheres participam do grupo de artesanato.

A Paróquia Santa Cruz fica na Rua Nhambiquaras, 1.083.