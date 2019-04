Parcerias podem render bons frutos a Ibema

O prefeito de Ibema, Adelar Arrosi, participou de audiência com o deputado federal Pedro Lupion em Brasília, quando falou das necessidades de Ibema, da relação dos projetos protocolados na União e da expectativa de boas parcerias que possam contribuir para as liberações e desenvolver ainda mais o município, que é de pequeno porte, perfil agrícola e está localizado a 60 quilômetros de Cascavel.

O prefeito percorreu diversos ministérios efetivando novos protocolos e verificando a situação de solicitações e de pedidos já em andamento no governo federal.

“Além de estar atualizado sobre essas demandas, que são fundamentais para o município, pude estabelecer uma boa linha de contato e de potenciais futuras parcerias com o Pedro, um político que experimenta um dos seus mais importantes momentos de projeção e prestígio.

Em âmbito estadual, a administração pública de Ibema mantém boa parceria com o deputado e presidente da Assembléia Legislativa Estadual Ademar Traiano.

“Além de homem experiente e dono de uma carreira política consolidada, Traiano é um dos maiores apoiadores do governo de Ratinho Júnior, iniciado no último dia 1º de janeiro. Se tudo correr bem e com a apresentação das boas idéias e projetos, como já tem ocorrido, “esperamos” conseguir recursos substanciais para Ibema se desenvolver ainda mais e gerar novas oportunidades à sua gente”, afirma o prefeito.