Parceria garante R$ 2,6 mi a entidades assistenciais

O prefeito Leonaldo Paranhos participou ontem da formalização das parcerias do Município de Cascavel com entidades assistenciais pelo Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal da Infância e Adolescência, visando à execução de serviços, projetos e programa socioassistenciais.

Doze entidades assinaram os termos em decorrência do chamamento público no total de R$ 2.636.668,65 referente ao exercício de maio de 2019 a abril de 2020.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior, os recursos serão repassados para entidades assistenciais que atuam no acolhimento, no serviço de convivência e no fortalecimento de vínculo e fornecimento de refeições com relação à segurança alimentar.

As entidades beneficiadas são inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e atendem em média 30 mil pessoas, de crianças a idosos.

Entidades

Foram formalizadas parcerias com Cemic, Associação Recanto da Criança, Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue Noturno, Provopar, Fundação Assis Gurgacz, Apofilab, Apae, Guarda Mirim, Abrigo São Vicente de Paulo, Acas (Associação Cascavelense de Amigos de Surdos), Acadevi (Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual) e Adefica (Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel).