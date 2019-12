Parceria entre Unioeste e Hospital Municipal

Foz do Iguaçu – O Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) de Foz do Iguaçu tem se firmado como uma grande escola para acadêmicos da área da saúde, oferecendo, além do espaço, suporte técnico com orientação adequada e cenário de prática com profissionais qualificados.

Dentre tantos projetos colocados em ação por meio de Acordo de Cooperação Técnica e Científica com as instituições de ensino da cidade, destaca-se a implantação do Ambulatório de Enfermagem em parceria com o Curso de Enfermagem da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), onde são realizados atendimentos a pacientes que irão passar por procedimentos cirúrgicos.

“Até o fim do ano alcançaremos a marca de mil consultas, ou seja, mil pacientes recebendo as informações necessárias sobre a hospitalização e a intervenção cirúrgica a qual irão se submeter”, explica a enfermeira supervisora do setor de Qualidade do HMPGL, Michele Hortelan.

A responsável pelo projeto da Unioeste, a professora doutora Maria de Lourdes de Almeida, relata que a equipe de enfermagem do setor, liderada pela enfermeira Geovani Aprigio, juntamente com os acadêmicos da Unioeste, “além da responsabilidade de passarem toda a orientação, atuam também identificando como o paciente irá enfrentar a sua doença, afinal de contas, uma cirurgia por mais simples que possa ser, tende a vir acompanhada por estresse, ansiedade e dúvidas ao paciente e sua família e o estado emocional no pré-operatório irá atuar diretamente sobre suas reações”.

Para o diretor-presidente do Hospital Municipal, Sergio Fabriz, “a prática dessa orientação está sendo mais um instrumento para a humanização na assistência da enfermagem, trazendo resultados muito eficazes”.

Atendimento

O Ambulatório de Enfermagem do Hospital Municipal Padre Germano Lauck realiza o atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 12h e das 14h às 16h. As consultas são agendadas por horário, via contato telefônico. O telefone do hospital é (45) 3521-1950.