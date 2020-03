Paratleta bicampeão

O atleta Gilmar Silva, atleta de Pérola, participou do Meeting Brasileiro de Atletismo 2020 entre os dias 7 e 9 de março pela Confederação Brasileira de Desportos para Decientes Intelectuais (CBDI). O evento contou com a participação de atletas de todo o país. Gilmar é aluno da Escola 19 de Junho – Apae de Pérola e atual campeão do salto em distância. Nesta edição do torneio, ele manteve o bom desempenho de 2019, e conquistou pela segunda vez consecutiva a medalha de ouro na competição.

O atleta apaixonado pelo esporte participa também de competições de atletismo que são realizadas no estado e, na maioria das vezes, alcança posições de destaque no pódio. A maior marca na prova de Salto em Distância deu a Gilmar Silva o bicampeonato na modalidade. Além da conquista do ouro, Gilmar, mais uma vez ficou muito próximo de quebrar o recorde brasileiro da prova e marcou o quarto lugar em outras modalidades: lançamento de peso, lançamento de dardos e corrida de 100 metros.

O professor Alan Mackert, que acompanha o atleta em todas as competições, disse estar muito satisfeito com o desempenho de Gilmar. “Esta foi a segunda vez que participamos do Brasileiro de Atletismo e estamos muito felizes por mais esta grande conquista”, destacou.