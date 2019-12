Paranhos destaca qualidade do trabalho dos servidores municipais em encontro com diretores de Cmeis

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) reuniu os diretores de Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) nesta terça-feira (10) em um almoço no Ceavel. O prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária Márcia Baldini também estiveram presentes. Durante o encontro, Paranhos disse aos educadores que através de pesquisas, a população tem opinado sobre os serviços que o Município presta e a aprovação da educação chega a 85%. “E para nós é uma alegria enorme, termos o reconhecimento deste trabalho tão difícil e artesanal, que é cuidar de crianças durante os 200 dias do ano letivo. O Município tem investido neste setor em todas as áreas para termos uma escola atraente para as nossas crianças”, disse, destacando o “fundamental trabalho dos nossos servidores para alcançar este sucesso e esta aprovação”.

“O conceito da nossa educação é um dos melhores do Paraná e do Brasil e a gente sabe que nosso quadro de profissionais é muito bom e estamos investindo cada vez mais nos aspectos estruturais e físicos , no ambiente de trabalho dos nosso servidores”, concluiu o prefeito Paranhos.

A secretária Márcia Baldini completou falando que “a rede municipal tem registrado um grande número de crianças migrando das escolas particulares para rede municipal, devido a qualidade do ensino, das nossas estruturas e da alimentação que são oferecidas às crianças todos os dias. E, isso é mérito de todos”.