Paranaenses têm fim de semana decisivo pela LNF

Curitiba – A LNF (Liga Nacional de Futsal) terá um fim de semana decisivo, com os jogos da rodada de volta das quartas de final. O primeiro semifinalistas será definido neste sábado, do confronto entre Magnus e Campo Mourão, às 13h, em Sorocaba (SP).

No jogo de ida, no Paraná, a igualdade prevaleceu, com empate por 2 a 2. Assim, quem vencer avançará de fase, enquanto nova igualdade levará o duelo para a prorrogação, na qual o empate é favorável aos sorocabanos. O vencedor deste duelo irá enfrentar quem passar de Corinthians x Joinville, que será às 13h30 deste domingo (10). Na ida, os catarinenses venceram por 3 a 1.

Os outros dois jogos da rodada de volta das quartas de final também serão neste domingo (10). Às 11h, no Rio Grande do Sul, o atual campeão Pato desafia o Carlos Barbosa com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 0. Quem avançar deste duelo enfrentará na semifinal quem passar do embate entre os catarinenses Tubarão e Jaraguá, que se reencontram às 20h depois de vitória do time de Jaraguá do Sul por 4 a 2, na ida.