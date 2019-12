Paranaenses querem vitória na Final do Endurance Brasil

O Team Ginetta Brasil está pronto para o último desafio do Endurance Brasil 2019, durante a oitava etapa que será disputada amanhã no Autódromo Internacional de Curitiba.

Depois de mais uma prova de superação em Santa Cruz do Sul (RS), a equipe dos paranaenses Wagner Ebrahim, Pedrinho Aguiar e Fábio Ebrahim está com seu protótipo Ginetta G57 revisado e pronto para disputar as Seis Horas de Curitiba.

A expectativa é boa, pois essa será a prova mais longa da temporada e o Team Ginetta Brasil aposta na durabilidade do carro para chegar à vitória, onde todos estão empolgados para a corrida deste sábado, que deve reunir mais de 40 carros em seu grid.

O Team Ginetta Brasil fez uma revisão geral no Ginetta G57, que está pronto para mais esse desafio nas Seis Horas de Curitiba.

O ponto forte da equipe é a durabilidade e a constância em alta performance do G57 durante as corridas, que têm surpreendido a todos, em especial aos pilotos Wagner Ebrahim, Pedrinho Aguiar e Fábio Ebrahim, que querem voltar a vencer na categoria.

O piloto Fábio Ebrahim diz estar confiante em mais um bom resultado no sábado. “Depois da etapa em Santa Cruz do Sul, desmontamos o carro todo para encontrar o que está ocasionando o superaquecimento e resolvemos o problema. Também fizemos novos ajustes para o traçado da pista do AIC, onde costumamos andar forte por estarmos correndo em casa. Para o sábado a previsão é de sol, mas com chuva à tarde, o que pode dificultar as coisas para todos. Mas vamos em busca da vitória na categoria P1 e temos tudo para conquistar a primeira na Geral, o que seria muito bom para encerrar o ano, no lugar mais alto do pódio”, declarou Fábio Ebrahim (Construtora Álvaro Aguiar/Motul/Valorem/GT Shine/Yokohama).

Classificação do Endurance Brasil

Categoria Força Livre Geral

Pos. Pilotos Categoria/Carro Pontos

1º) Nilson Ribeiro/José Ribeiro P1 -AJR 660

2º) Xandy Negrão/Xandinho Negrão GT3 – Mercedes AMG 630

3º) Pedro Queirolo/David Muffato P1 -AJR 600

4º) Marcel Visconde/Ricardo Maurício GT3 – Porsche 911 570

5º) Chico Longo GT3 – Ferrari 488 470

6º) Guilherme Figueiroa/Júlio Campos GT3 – Mercedes AMG 455

7º) Wagner Ebrahim/Pedro Aguiar/Fábio Ebrahim P1 – Ginetta G57 395

Categoria P1

1º) Pedro Queirolo/David Muffato P1 -AJR 750

2º) Nilson Ribeiro/José Ribeiro P1 -AJR 715

3º) Wagner Ebrahim/Pedro Aguiar/Fábio Ebrahim P1 – Ginetta G57 560

4º) Vicente Orige P1 -AJR 415

5º) Tiel Andrade/Júlio Martini P1 -AJR 410