Paranaenses que inverteram posições na tabela de classificação da Série B em relação ao confronto realizado no primeiro turno, quando o Fantasma brigava na parte de baixo e o Tubarão na de cima, Londrina e Operário medem forças neste sábado pela 28ª rodada, às 16h30, no Estádio do Café. O time londrinense inicia a rodada a dois pontos da zona da degola, enquanto a equipe ponta-grossense a inicia a cinco pontos do G4. No primeiro turno, o Operário venceu o duelo por 2 a 0.