Paranaense de Futebol: Na luta contra degola, Cascavel CR e Toledo contam com seus torcedores

Cascavel – O Paranaense de Futebol 2020 abrirá a contagem regressiva de três rodadas para o fim da primeira fase neste fim de semana, quando ocorrerá a 9ª das 11 rodadas que definirão as quartas de final e os rebaixados. Para Toledo e Cascavel CR, que estão entre as equipes que menos recebem o apoio do torcedor no campeonato, o compromisso será em casa diante de Coritiba e União, neste sábado (29) e domingo (1º), respectivamente.

O Porco, que deixou a zona da degola na última rodada, com o empate fora de casa com o FC Cascavel, a missão será diante do líder Coritiba, num duelo de opostos que reeditará a final da Taça Barcímio Sicupira Júnior, a primeira do Paranaense 2019 e que foi vencida pelo time toledano em pleno Couto Pereira. Na última segunda-feira (24), essa conquista, inédita para a equipe do oeste, completou um ano.

Nesta temporada, a maior dificuldade do Toledo EC tem sido pontuar dentro do Estádio 14 de Dezembro. Em quatro jogos no local, apenas um ponto dos 12 em disputa foi conquistado, no empate (1 a 1) com o União, atual penúltimo colocado – perdeu para Cianorte, Londrina e Rio Branco. A campanha insatisfatória para os torcedores faz o TEC ter média de 552 pagantes por jogo em casa, a frente apenas de PSTC e Cascavel CR, que aturam menos vezes como mandante, três cada.

Último na lista de média de público do Paranaense 2020, com 375 pagantes, o Cascavel CR, entretanto, realiza boa campanha como mandante. A Serpente venceu seus dois últimos compromissos no Olímpico, contra Toledo e Coritiba, nas únicas vitórias obtidas no campeonato. Antes, havia sido derrotado em casa pelo Paraná Clube.

Para os dois tradicionais representantes do futebol oestino, que ano passado perdeu o Foz do Iguaçu na elite do Estadual, o incentivo da torcida poderá ser o diferencial nesta reta final de campeonato. Na 10ª rodada (dia 8) o Toledo visitará o Operário e na última (dia 15) receberá o Paraná Clube. Já o Cascavel CR receberá o Cianorte e visitará o PSTC nas duas últimas rodadas.

Ingressos a R$ 20

Para contar com o incentivo de seus torcedores, Toledo e Cascavel CR mantêm ingressos promocionais a R$ 20 para compra antecipada. Para receber o Coritiba às 20h de sábado (29) no Estádio 14 de Dezembro, o torcedor do Porco tem até amanhã (28) para adquirir a entrada a preço promocional válida apenas para a arquibancada descoberta. Para as cadeiras cobertas, o valor é R$ 80 (inteira). Já para o jogo com o União Beltrão, o torcedor da Serpente Tricolor pode adquirir a entrada até no dia do jogo, na bilheteria do Olímpico, e o ingresso vale para qualquer setor do estádio.