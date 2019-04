Paranaense – Athletico se prepara com “mistério” para decisão

Derrotado por 1 a 0 pelo Toledo no primeiro jogo da decisão do Paranaense de Futebol 2019, o Athletico iniciou com mistério a preparação para a partida de volta com o Porco, marcada para domingo, às 16h, na Arena da Baixada. É que no elenco comandado por Rafael Guanaes no Estadual estão cinco jogadores aptos a serem utilizados por Thiago Nunes na Libertadores. Dois deles são os zagueiros Robson Bambu e José Ivaldo (foto), que atuaram contra o Toledo. Bambu também tem sido opção na competição continental – foi reserva nos últimos três jogos. O Furacão terá compromisso pela Libertadores quarta-feira (24) na Bolívia, contra o Jorge Wilstermann, e viajará segunda (22). Os escolhidos por Nunes não deverão atuar contra o Toledo.