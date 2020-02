Paranaense 2020: Toledo terá “equipe ideal” no último teste antes do Náutico

Toledo – Com uma campanha irregular até o momento no Paranaense 2020, o Toledo terá neste domingo (9) o último teste antes de encarar seu “objetivo” da temporada, o Náutico, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (12). O adversário neste fim de semana será o Rio Branco, às 16h, no Estádio 14 de Dezembro, pela 6ª rodada do Estadual. E pela primeira vez no campeonato, o técnico Paulo Baier poderá ter a equipe considerada ideal em campo.

É que o duelo com o Leão da Estradinha vai marcar a estreia do camisa 9 Lucas Vieira, que se lesionou durante a temporada. Além dele, o atacante David e o meia-atacante Maranhão estão liberados do departamento médico. Os três são peças importantes no setor ofensivo do Porco.

Lucas Vieira lesionou-se durante a pré-temporada, mas não sem antes deixar sua marca. Foi dele um dos gols no empate por 2 a 2 na partida amistosa com o FC Cascavel, hoje líder do Paranaense. Já Maranhão, autor do outro gol naquele amistoso, lesionou-se na 2ª rodada, contra o União. Já David teve menos sorte, pois se lesionou logo na partida de estreia no campeonato, contra o Cianorte.

O técnico Paulo Baier espera ainda contar com dois reforços para o setor defensivo, o goleiro Otávio Rocha e o zagueiro Murilo, que já treinam com restante do elenco, mas ainda aguardam a regularização documental.

FIM DOS TESTES

O jogo com o Rio Branco também marca o fim dos testes na equipe toledana. Por enquanto, em cinco jogos oficiais realizados até aqui na temporada, o técnico Paulo Baier já utilizou 19 jogadores do elenco, que conta com 29 atletas, sendo grande parte oriunda da base que defendeu o Porco no último Paranaense Sub-19.

Ingressos promocionais

Para o jogo deste domingo (9) com o Rio Branco, que é encarado pelo Toledo EC como uma nova chance para “iniciar o ano”, e também para o jogo de quarta-feira (12) com o Náutico, que marcará a primeira vez na história da equipe na Copa do Brasil, a diretoria toledana mantém a promoção de ingressos a R$ 20 para as arquibancadas descobertas. Já o valor para as cadeiras segue R$ 80, para as duas partidas. A promoção é válida até às 12h do dia desses jogos.