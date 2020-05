Paraná ultrapassa 3 mil casos de covid-19 entre população economicamente ativa

O boletim epidemiológico publicado nesta quinta-feira (28) pela Secretaria de Estado da Saúde demonstra que a população economicamente ativa é a mais afetada pela pandemia do coronavírus no Paraná. O informe mostra que 3.077 casos da Covid-19 são de pessoas entre 20 e 59 anos. Isso representa 77% do total de 3.984 casos no Paraná.

Entre 22 de abril (dia em que essa métrica começou a ser computada) e 28 de maio, a evolução foi percentualmente mais rápida entre os mais jovens e a população adulta na comparação com os idosos. Em números absolutos, foram 59 novos casos entre crianças e adolescentes, 2.293 entre adultos e 439 entre idosos.

A faixa etária mais afetada pelo coronavírus desde o começo da pandemia é de pessoas com 30 a 39 anos. O boletim desta quinta-feira indica 949 casos nessa faixa. Em 22 de abril eram 242 casos nesse recorte, ou seja, o crescimento foi de 292%. Desde o começo de maio o aumento foi de 197% (eram 339 casos no dia 1º).

Desde que a métrica foi inserida nos informes os casos escalaram também 352% entre pessoas com 20 a 29 anos (de 147 para 665); 315% entre 40 e 49 anos (de 200 para 831); e 224% entre 50 e 59 anos (de 195 para 632). Entre zero e 19 anos o salto foi de 545% (de 35 para 226 casos) e entre pessoas com mais de 60 anos de 181% (de 242 para 681).

Esse crescimento contínuo da circulação da doença na população adulta ajuda a justificar a queda diária na média da faixa etária dos infectados no Paraná, que já está em 43 anos, menor índice desde o começo desse registro. No dia 1º de maio a média era de 45,7 anos; no dia 15 passou para 44,7; no dia 20 era 44; na quarta-feira (27) chegou a 43,1 anos.

As mulheres continuam sendo as mais atingidas no Paraná: 2.074 x 1.910 casos de homens.

INTERNADOS – Dos 3.984 casos confirmados no Estado nesta quinta-feira (28), 297 pessoas estão internadas (122 em UTI e 175 em enfermaria) e 1.806 se recuperaram (45,3%). É o maior número de internados com diagnóstico positivo da série histórica do informe epidemiológico, na soma de casos graves e moderados.

A marca de 200 internações foi atingida pela primeira vez na última sexta-feira (22), com 223 pacientes. A média da semana encerrada nesta quinta-feira (22 a 28) foi de 246 e o crescimento de quarta para quinta foi de 56 novos internamentos.

No dia 15 de maio, na metade do mês, eram 175 internados. Na semana anterior, dia 7 de maio, o número era de 134, e no dia 1º de maio havia 137 pacientes internados. No dia 17 de abril, quando a métrica começou a aparecer nos boletins, eram 144.

Percentualmente o número de recuperados também tem caído nos últimos dias no Paraná. No começo de maio o índice era de cerca de 67%, em meados do mês ultrapassou 70% e desde o dia 20 apresenta queda ininterrupta, saindo de 61,5% para 45,3%.

CASOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA – Uma novidade do boletim é o volume de casos por semana epidemiológica (domingo a sábado, conforme a Organização Mundial da Saúde). A última que aparece no informe traz o número de casos até sábado (21), com 853 registros, crescimento de 83% em relação aos dados da semana exatamente anterior. O maior crescimento regional foi registrado na macrorregião Norte, de 254%.

CIDADES – A doença já atingiu 232 cidades no Paraná (58,1%). A disseminação estadual de casos começou em Curitiba e no Interior concomitantemente. Em 12 de março os primeiros casos foram identificados na Capital e em Cianorte. Dez dias depois eram 11 municípios e oito Regionais de Saúde diferentes com confirmações.

No dia 1º de abril eram 43 municípios e 19 das 22 regionais atingidas. Um mês depois, em 1º de maio, 132 municípios e apenas a 4ª Regional de Saúde (Irati) ainda não apresentava casos confirmados. No dia 14, metade do mês, algumas cidades como Curitiba, Londrina e Cascavel já contabilizam mais de 100 casos cada. Nesta quinta-feira (28) já são três cidades com mais de 300 casos.

Na divisão regional, Curitiba e RMC (2ª) concentram 1.453 casos confirmados, com 732 recuperados (50%) e 60 óbitos. A segunda região com maior incidência é a de Cascavel (10ª), com 468 casos, 128 recuperados (27%) e nove óbitos, e a terceira é a de Londrina (17ª), com 444 casos, 133 recuperados (29%) e 26 óbitos. A região de Paranavaí (14ª) acumula 333 casos, 174 recuperados (52,2%) e 14 óbitos.

ÓBITOS – Na contramão da realidade de casos, a média de idade de óbitos se mantém praticamente igual entre 22 de março e 28 de maio, de 67,8 anos para 67 anos. Nesse período o maior índice foi em 30 de abril (69,2 anos) e o menor foi nesta quinta-feira, 67 anos, dois dias depois da morte da segunda pessoa mais nova no Estado, um jovem de 18 anos de Rancho Alegre.

No recorte entre 22 de abril e 28 de maio, os óbitos cresceram 200% entre os que tinham mais de 80 anos (de 15 para 45), 266% entre 60 e 69 anos (de 9 para 33), e 184% entre 70 e 79 anos (de 13 para 37). Os óbitos têm acometido mais os homens no Estado e eles cresceram 114% no Paraná no recorte da semana epidemiológica.

Segundo o boletim, apenas duas das 22 regionais não registraram óbitos no Estado: Irati e Guarapuava. No dia 20 de maio (quarta-feira da semana passada) eram cinco regionais sem óbitos: além dessas duas, Ponta Grossa, União da Vitória e Telêmaco Borba.

Pelos dados ampliados 1.177 perderam a vida no Estado por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) desde o começo do ano, 965 por causas não especificadas.

PERFIL DOS ÓBITOS – A Secretaria de Estado da Saúde também passou a divulgar nessa semana o perfil das pessoas que vieram a óbito. Cerca de 80% tinham outras comorbidades (hipertensão, diabetes, cardiopatia, doença renal crônica e obesidade lideram a lista) e 20% não apresentavam outros problemas. A maioria era branca (80%) e os principais perfis de escolaridade eram ensino superior completo e ensino médio completo.

CASOS

FAIXA ETÁRIA

0 – 5 anos – 65 casos – 1,6%

6 – 9 anos – 32 casos – 0,8%

10 – 19 anos – 129 casos – 3,2%

20 – 29 anos – 665 casos – 16,6%

30 – 39 anos – 949 casos – 23,8%

40 – 49 anos – 831 casos – 20,8%

50 – 59 anos – 632 casos – 15,8%

60 – 69 anos – 345 casos – 8,6%

70 – 79 anos – 202 casos – 5%

80 anos ou mais – 134 casos – 3,3%

Total: 3.984 casos

LABORATÓRIOS DOS CASOS POSITIVADOS

Laboratório Central do Estado – 1.168 testes positivos, entre mais de 30 mil já realizados

Demais laboratórios – 2.374 testes positivos

Testes rápidos – 393 testes positivos

Análise clínico/epidemiológica – 48 casos positivos

Total: 3.983*

*Um dos pacientes com diagnóstico positivo fez o teste nos Estados Unidos, não sendo incluído no gráfico de testes realizados.

GÊNERO

1.910 homens

2.074 mulheres

CIDADES

Curitiba – 904

Cascavel – 365

Londrina – 349

Maringá – 140

Foz do Iguaçu – 116

Paranavaí – 92

São José dos Pinhais – 86

Pinhais – 70

Ponta Grossa – 67

MÉDIA DE IDADE

22 de abril – 46,4

23 de abril – 46,6

24 de abril – 46,7

25 de abril – 46,7

26 de abril – 46,7

27 de abril – 46,4

28 de abril – 46,3

29 de abril – 46,1

30 de abril – 45,9

1° de maio – 45,7

2 de maio – 45,7

3 de maio – 45,6

4 de maio – 45,5

5 de maio – 45,4

6 de maio – 45,4

7 de maio – 45,5

8 de maio – 45,4

9 de maio – 45,3

10 de maio – 45,3

11 de maio – 45,2

12 de maio – 45,1

13 de maio – 44,9

14 de maio – 44,9

15 de maio – 44,7

16 de maio – 44,5

17 de maio – 44,5

18 de maio – 44,3

19 de maio – 44,1

20 de maio – 44

21 de maio – 43,9

22 de maio – 43,9

23 de maio – 43,8

24 de maio – 43,7

25 de maio – 43,4

26 de maio – 43,3

27 de maio – 43,1

28 de maio – 43

ÓBITOS

FAIXA ETÁRIA

0 – 5 anos – 1 caso – 0,5%

10 – 19 anos – 1 caso – 0,5%

30 – 39 anos – 5 casos – 2,9%

40 – 49 anos – 15 casos – 8,8%

50 – 59 anos – 32 casos – 18,9%

60 – 69 anos – 33 casos – 19,5%

70 – 79 anos – 37 casos – 21,8%

80 anos ou mais – 45 casos – 26,6%

Total: 169

GÊNERO

110 homens

59 mulheres

CIDADES

Curitiba – 39

Londrina – 21

Cascavel – 7

Maringá – 6

Paranavaí – 6

MÉDIA DE IDADE

22 de abril – 67,8

23 de abril – 67,8

24 de abril – 68,1

25 de abril – 67,8

26 de abril – 67,8

27 de abril – 67,9

28 de abril – 68,1

29 de abril – 67,7

30 de abril – 69,2

1° de maio – 68,3

2 de maio – 68,1

3 de maio – 67,7

4 de maio – 67,8

5 de maio – 67,4

6 de maio – 67,7

7 de maio – 67,5

8 de maio – 67,6

9 de maio – 67,9

10 de maio – 67,7

11 de maio – 68

12 de maio – 68,1

13 de maio – 67,4

14 de maio – 67,6

15 de maio – 67,6

16 de maio – 67,8

17 de maio – 67,8

18 de maio – 67,9

19 de maio – 67,9

20 de maio – 67,8

21 de maio – 68

22 de maio – 68

23 de maio – 68,1

24 de maio – 68

25 de maio – 67,9

26 de maio – 67,6

27 de maio – 67,6

28 de maio – 67.