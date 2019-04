Paraná terá versão ampliada do Programa Criança Feliz

O programa Criança Feliz será implementado no Paraná com uma abordagem diferente do restante o país, com ampliação da faixa etária atendida, de 6 para 12 anos, e dos serviços oferecidos. O programa será implantado no Estado na quinta-feira (18) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o ministro da Cidadania, Osmar Terra.

“O programa vai ajudar as famílias, principalmente as mais pobres, no estímulo do desenvolvimento das crianças em seus primeiros anos de vida, quando surge a maior parte das suas competências, e também na segunda infância”, diz o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Lançado em 2016 pelo governo federal, o Criança Feliz integra ações nas áreas da saúde, assistência social, educação, justiça e cultura. O Paraná chegou a assinar a adesão ao programa em 2017, mas ele não foi colocado em prática.

O ponto central do Criança Feliz é a visita semanal de técnicos às casas das famílias de baixa renda para acompanhar e estimular o desenvolvimento das crianças até os 3 anos de idade. O programa atende também crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar. No Paraná, será estendido para a chamada segunda infância, com atendimento a crianças de até 12 anos.

De acordo com o diretor do Departamento de Assistência Social da Secretaria da Justiça, Fernando Castellano, além do aspecto de saúde e assistência, a intenção desta ampliação é impactar também na redução do número de adolescentes em conflito com a lei.

“Aqui no Estado teremos convênios que possibilitarão criar ações de lazer e brincadeiras para crianças da comunidade nos municípios com a implantação de brinquedotecas” destaca o diretor. Ele explica que também estão previstos o acompanhamento de mães detentas e seus filhos no sistema prisional e a busca de parcerias com universidades para a inclusão de profissionais de enfermagem e de odontologia no atendimento as crianças”, completa o diretor.

Segundo Leprevost, a política de proteção à primeira infância no Paraná receberá um importante reforço com o Criança Feliz. O programa vai se somar e agir em conjunto com, entre outros, a Força-Tarefa Infância Segura, que trabalha com ações de prevenção e repressão a crimes contra crianças.