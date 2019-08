Curitiba – O Paraná tem cinco universidades entre as 40 melhores do País, segundo publicação do CWUR (Center for World University), divulgada semana passada. A primeira colocada é a UFPR (Universidade Federal do Paraná), que fica na posição 11 no ranking brasileiro e em 128º no ranking mundial. A segunda colocada é a UEM (Universidade Estadual de Maringá), a 26ª do País e 1.154ª do mundo, e a UEL (Universidade Estadual de Londrina) aparece em 32º lugar, 1.354º no mundo. A UTFPR (Universidade Tecnológica do Paraná) está na posição 36 no Brasil e em 1.522 no mundo. A única particular entre as 40 melhores é a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), na posição 40 (1.646º no ranking mundial).

O ranking CWUR 2019-2020 analisou instituições de ensino superior com base em quatro aspectos: a qualidade da educação, a empregabilidade de egressos, as conquistas do corpo docente e o desempenho em pesquisa.

O índice considera os prêmios e as medalhas internacionais obtidos por estudantes e professores, os cargos de Chief Executive Officer ocupados por ex-alunos em empresas multinacionais, o número de projetos de pesquisa, as publicações científicas em periódicos altamente influentes e a quantidade de citações.

A brasileira mais bem posicionada é a USP (Universidade de São Paulo), que aparece em 128º no ranking mundial.

Das 20 melhores universidades do mundo, 17 são norte-americanas. A primeira colocada é Harvard.