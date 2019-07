Paraná tem 211.308 inscritos e provas serão em 88 cidades

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) segue preparando a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 211.308 são do Paraná.

A Assessoria de Comunicação do Inep disponibiliza o perfil dos inscritos em cada unidade da federação. As tabelas, a seguir, informam o número de participantes por município, sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio. Informações gerais sobre o exame, como histórico e detalhes da edição de 2019, estão disponíveis no Press Kit Enem 2019.