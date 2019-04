Paraná sem Dado

Dois dias depois da derrota por 1 a 0 no clássico com o Coritiba, que culminou com a eliminação do Paraná Clube do Campeonato Paranaense, o Dado Cavalcanti foi desligado do comando técnico da Gralha. O treinador estava à frente do time desde o fim do Brasileirão 2018 e encerrou sua segunda passagem pela equipe após 22 jogos (seis vitórias, sete empates e nove derrotas). Além da eliminação no Paranaense, o Paraná também não conseguiu ir longe na Copa do Brasil, caindo na 2ª fase, diante do Londrina.

Tempo pra pensar

A diretoria paranista ainda não informou quem irá conduzir o time nos próximos dias ou a programação para a contratação de um novo técnico. Sem nenhum jogo oficial nos próximos dias, o Paraná Clube voltará a campo somente no dia 27 de abril, quando iniciará a Série B do Brasileiro diante do Vila Nova, em Goiânia.

Cruzeiro

Líder do Grupo B da Libertadores com 100% de aproveitamento, o Cruzeiro desafia o segundo colocado Emelec nesta noite, às 21h30 (de Brasília), no Equador. Com dois empates em dois jogos, o time equatoriano é o vice-líder com 2 pontos, a quatro da Raposa, e ainda busca o primeiro gol nesta edição da competição. O Emelec, aliás, contando com a disputa do ano passado, acumula um jejum de quatro partidas sem balançar as redes adversárias – foi o último colocado de seu grupo em 2018. Já o jejum de vitórias é ainda maior. O último triunfo pela Libertadores foi em agosto de 2017.

Reencontro

A Copa do Brasil também terá uma quarta-feira decisiva para Aparecidense e Ponte Preta, que se reencontram em clima de guerra em Aparecida de Goiânia (GO), às 19h15, ainda pela primeira fase. A partida foi remarcada pela CBF após interferência externa no duelo que terminou 1 a 0 para o time goiano, mas que foi anulado pela Justiça. Assim, a Ponte tem nova chance de avançar – pode empatar – enquanto a Aparecidense precisa vencer.